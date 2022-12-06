«المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى» تدرس عروضا بمجالات الفوسفات والأسمدة

كشف محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، عن تلقيها عروض محلية وعالمية للاستثمار فى المنطقة خلال الفترة الماضية والحالية.

وأضاف أبوالغيط على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO’S Thoughts خلال فعاليات يومه الثانى، أن غالبية الطلبات جاءت للاستثمار فى مجالات الفوسفات والأسمدة، وأن الهيئة تقوم حالياً بدراسة تلك الطلبات لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.

ورفض أبو الغيط الافصاح عن عدد الطلبات الخاصة بالاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتذليل العقبات أمام جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى، مشيراً إلى أن تلقى تلك الطلبات يثبت جاذبية الاقتصاد المصري.

يذكر أن وزارة المالية اعتمدت ضمن موازنة العام المالى الحالى 2023/2022، أول موازنة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بقيمة 30 مليون جنيه.

ويعد مشروع المثلث الذهبى أحد أهم المشروعات القومية التى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة ، ويقع فى الصحراء الشرقية على مساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير. ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالى 16.5 مليار دولار، ويقام على 6 مراحل تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق 30 عاما للانتهاء منه بالكامل ، وسيتم إنشاء عاصمة للمثلث الذهبى تبعد عن قنا بنحو 100 كيلو متر ، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا.