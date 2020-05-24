نقل وملاحة

«المنطقة الاقتصادية» تتصدر معدلات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.. و«البحر الأحمر» تتصدر حركة الركاب

4،4 مليون حاوية إجمالي تداول الحاويات عام 2019
أماني العزازي 6:01 م, الأحد, 24 مايو 20 6:01 م, الأحد, 24 مايو 20

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كشف تقرير صادر عن قطاع النقل البحري حول مؤشرات الأداء بهيئات الموانئ المصرية عن ارتفاع إجمالي البضائع المتداولة العام المنقضي 2019 بزيادة قدرها 9% عن عام 2018.

وسجلت هيئة ميناء الإسكندرية أعلى معدلات تداول البضائع بمقدار 61،7 مليون طن بنسبة 39% من الإجمالي العام بين مؤشرات تداول موانئ مصر للبضائع العامة.

فيما تصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المرتبة الأولى فى معدلات تداول الحاويات بمقدار 4،4 مليون حاوية بنسبة 60% من الإجمالي العام للتداول بين موانئ الجمهورية وبزيادة قدرها 14% عن عام 2018.

وحقق ميناء شرق بورسعيد أعلى ميناء من حيث تداول الحاويات بنسبة 42% من الإجمالي العام للحاويات، وارتفعت حركة تداول الحاويات الترانزيت بنسبة 12%.

وكشف التقرير عن تصدر هيئة موانئ البحر الأحمر هيئات الموانئ المصرية من حيث إجمالي عدد الركاب بمقدار 649 ألف راكب بنسبة 96% من الإجمالي العام للركاب لعام 2019.

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بقلم أماني العزازي

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