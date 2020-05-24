«المنطقة الاقتصادية» تتصدر معدلات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.. و«البحر الأحمر» تتصدر حركة الركاب

4،4 مليون حاوية إجمالي تداول الحاويات عام 2019

كشف تقرير صادر عن قطاع النقل البحري حول مؤشرات الأداء بهيئات الموانئ المصرية عن ارتفاع إجمالي البضائع المتداولة العام المنقضي 2019 بزيادة قدرها 9% عن عام 2018.

وسجلت هيئة ميناء الإسكندرية أعلى معدلات تداول البضائع بمقدار 61،7 مليون طن بنسبة 39% من الإجمالي العام بين مؤشرات تداول موانئ مصر للبضائع العامة.

فيما تصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المرتبة الأولى فى معدلات تداول الحاويات بمقدار 4،4 مليون حاوية بنسبة 60% من الإجمالي العام للتداول بين موانئ الجمهورية وبزيادة قدرها 14% عن عام 2018.

وحقق ميناء شرق بورسعيد أعلى ميناء من حيث تداول الحاويات بنسبة 42% من الإجمالي العام للحاويات، وارتفعت حركة تداول الحاويات الترانزيت بنسبة 12%.

وكشف التقرير عن تصدر هيئة موانئ البحر الأحمر هيئات الموانئ المصرية من حيث إجمالي عدد الركاب بمقدار 649 ألف راكب بنسبة 96% من الإجمالي العام للركاب لعام 2019.