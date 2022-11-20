المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: أول إنتاج من 9 عقود لمشاريع الوقود الأخضر يبدأ 2026

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن المنطقة وقعت 9 عقود اطارية لإنتاج الوقود الأخضر ، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تنفذ على مدار 15 عامًا باستثمارات متصاعدة على المراحل المختلفة، والمرحلة الأولى من هذه المشاريع ستدخل في الانتاج في عام 2026.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وكشف أن 30% من القيمة الاستثمارية للمشروعات هي أموال نقدية، والباقي في المعدات والأراضي وغيرها من التكاليف. وأن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمولها مؤسسات دولية.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على اهتمام الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ضمن استراتيجية ورؤية الدولة مصر 2030، كما تبذل المنطقة الاقتصادية مجهودات كبيرة في هذا الشأن وأن الهيدروجين الأخضر سيحول مصر لمصدر للطاقة الخضراء