المنصور يخفض أسعار أوبل استرا 10 آلاف جنيه

أحمد عوض
خفضت شركة المنصور للسيارات الموزع المعتمد لسيارات جنرال موتورز ” شيفروليه و أوبل”، أسعار طراز أوبل استرا بمختلف فئاتها بواقع 10 آلاف جنيه.
ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار أوبل خلال أغسطس:
مقدارالتغير
اسعار يوليو
اسعار اغسطس
الفئة
الطراز
الوكيل
10.000
325
315
A/T H/L
استرا
المنصور للسيارات
10.000
365
355
A/T T/L
–
629
629
A/T CC
كاسكادا
–
319
319
A/T F/O
ميريفا
–
349
349
A/T H/L
–
265
265
A/T FL B
كورسا
–
295
295
A/T Enjoy
–
349
349
A/T
ادم
–
369
369
A/T H/L
موكا
–
409
409
A/T T/L
–
459
459
A/T Elegance
انسيجينا
–
499
499
A/T H/L
569
569
A/T T/L