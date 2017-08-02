سيــارات

المنصور يخفض أسعار أوبل استرا 10 آلاف جنيه

أحمد عوضخفضت شركة المنصور للسيارات الموزع المعتمد لسيارات جنرال موتورز " شيفروليه و أوبل"، أسعار طراز أوبل استرا بمختلف فئاتها بواقع 10 آلاف جنيه.ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار أوبل خلال أغسطس: مقدارالتغير اسعار ي
2 أغسطس، 2017 2 أغسطس، 2017

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أحمد عوض

خفضت شركة المنصور للسيارات الموزع المعتمد لسيارات جنرال موتورز ” شيفروليه و أوبل”، أسعار طراز أوبل استرا بمختلف فئاتها بواقع 10 آلاف جنيه.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار أوبل خلال أغسطس:

مقدارالتغير

اسعار يوليو

اسعار اغسطس

الفئة

الطراز

الوكيل

10.000

325

315

A/T H/L

 

استرا

المنصور للسيارات

10.000

365

355

A/T T/L

629

629

A/T CC

كاسكادا

319

319

A/T F/O

 

ميريفا

349

349

A/T H/L

265

265

A/T FL B

 

كورسا

295

295

A/T Enjoy

349

349

A/T

ادم

369

369

A/T H/L

 

موكا

409

409

A/T T/L

459

459

A/T Elegance

 

انسيجينا

499

499

A/T H/L

569

569

A/T T/L


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