المنصور وسكوب ترصدان 50 مليون دولار استثمارات فى بيجو

■ عادل خضر: نستهدف بيع 5 آلاف سيارة فى 2018 ■ كريستوف كيمار: ضخ 100 مليون يورو للتوسع فى المحافظات و%7 الحصة السوقية المستهدفةأحمد نبيل وأحمد عوضأعلنت المنصور للسيارات، وسكوب للاستثمارات، الوكيل الحصرى لبيجو؛ عن إطلاق الشراكة الجديدة للتوزيع الحصرى لسيارات بيجو بالسوق المحلية؛ عبر طرح الجيل

■ عادل خضر: نستهدف بيع 5 آلاف سيارة فى 2018

■ كريستوف كيمار: ضخ 100 مليون يورو للتوسع فى المحافظات و%7 الحصة السوقية المستهدفة

أحمد نبيل وأحمد عوض

أعلنت المنصور للسيارات، وسكوب للاستثمارات، الوكيل الحصرى لبيجو؛ عن إطلاق الشراكة الجديدة للتوزيع الحصرى لسيارات بيجو بالسوق المحلية؛ عبر طرح الجيل الجديد من «3008» و«5008».

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات، الأربعاء الماضى، للإعلان عن الخطة والمشروعات التى تجريها للعلامة الفرنسية بيجو ممثلة فى صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف المناطق.

قال عادل خضر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات لـ»المال، إن التحالف الجديد لبيجو ممثلا فى المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات، حقق نجاحا خلال الشهور الماضية فى إنشاء أربعة صالات عرض مخصصة لبيع سيارات «بيجو»، وأكثر من مركز للصيانة وخدمات ما بعد البيع بمنطقة أبورواش، موضحاً أن التحالف قد رصد استثمارات تقدر ب 50 مليون دولار، موزعة بواقع %60 للمنصور و%40 للشريك الإماراتى.

أوضح أن خطة المنصور وسكوب، تسير فى اتجاه بيع 5 آلاف سيارة بيجو خلال العام الجارى، كاشفا عن سعى الشركة إلى تدشين 14 فرعا ومركزا للصيانة، بالتعاون مع الموزعين لتغطية المناطق الجغرافية المختلفة لمستهلكيها.

قال خضر، إن المنصور سكوب، ستتعامل مع مشكلات مستهلكى العلامة الفرنسية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ووكيلها السابق من أجل حل جميع شكاوى العملاء ولاستعادة الثقة فى الأسد الفرنسى بيجو.

تابع، أن المنصور تعمل حالياً على التركيز فى السوق المحلى، كما أنها تبحث فرص التوسع فى الأسواق المجاورة، من بينها ليبيا والعراق وأوغندا وغيرها، مشيراً إلى أن الأسد الفرنسى بيجو لدية فرصاً واعدة فى السوق الليبية.

طالب خضر، بضرورة التوجه إلى ملف المواصفات القياسية على مختلف السيارات، بتطبيق معايير «اليورو 5» خاصة وأن السوق شهد دخول العديد من الطرازات الغير مطابقة لمعدلات الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن كافة طرازات شيفرولية وأوبل وبيجو المستوردة تتمتع بمعايير «اليورو 5».

أما عن إمكانية طرح سيارات بيجو الكهربائية، فى ظل توجه الدولة، أكد العضو المنتدب أن سوق السيارات، لا يزال غير مؤهلاً لطرح سيارات كهربائية كاملة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد فرصاً فى طرح الفئات الهجينة، التى تعمل بمحرك يجمع ما بين تكنولوجيا الكهربائية التى تعمل بالوقود.

أكد لطفى منصور، رئيس قطاعات المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع، أن التحالف يعتمد على خطة تسير فى اتجاه توفير كافة طرازات الأسد الفرنسى بيجو بنهاية أبريل الحالى، موضحاً أن المجموعة اعتمدت فى طرحها للعلامة الفرنسية فى ثوبها الجديد، على خمسة طرازات وهم 3008 و5008 و301 و2008 و508.

توقع جان كريستوف كيمار، نائب الرئيس التنفيذى لـ «Groupe PSA» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلوغ الحصة السوقية للعلامة «بيجو» إلى %7 خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الخطة المستقبلية التى سينفذها التحالف الجديد، من خلال ضخ استثمارات بشبكة الفروع ومراكز الصيانة التى ستنعكس على تعزيز المبيعات.

أشار إلى أن الشركة تولى اهتمامها بالتوسع بالسوق المحلية، عبر ضخ استثمارات مستهدفة تتراوح ما بين 20 مليون و100 مليون يورو لتخصيص مناطق فى مختلف المحافظات، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية فى إطار التنمية فى صناعة السيارات.

تابع أن مجموعة «Groupe PSA» العالمية، حققت طفرة بالمبيعات بمختلف اﻷسواق العالمية، خلال 3 أعوام الماضية؛ لترتفع بنسبة %15 لتصل إلى 3.6 مليون سيارة، وبإجمالى إيرادات 21.6 مليار يورو بزيادة قدرها %6.7 عن العام السابق، موضحا أنه من إحدى العوامل الرئيسية فى تحقق الخطة المستهدفة هو تثبيت هوامش الربحية عند مستوى %7.3.

أكد فريد البلبيسى، الرئيس التنفيذى لـ»سكوب للإستثمار»، أن شركته قررت التحالف مع «المنصور للسيارات» بهدف تحقيق التنمية المستدامة ولرفع حجم المحفظة التمويلية والاستثمارية الخاصة لـ «بيجو»، متوقعا تحقيق الخطة المستهدفة من ارتفاع الحصة السوقية وكذا طرح مختلف الفئات من العلامة الفرنسية بالسوق.

قال عمر الشافعى مدير التسويق بشركة المنصور للسيارات، إن المجموعة تراهن على زيادة مبيعاتها بالتزامن مع إطلاق الإصدارات الجديدة من سيارات بيجو «3008»، التى حققت طفرة بالمبيعات لتصل إلى 260 ألف وحدة منذ إعلان إطلاقها 2017 بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى طرح الفئات الجديدة من «5008» التى تمكنت من بيع 85.9 ألف وحدة منذ الكشف عنها.

اعتمدت شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات 9 موزعين للعلامة «بيجو»؛ هم: «الغلبان، الجيوشى، التوفيق للسيارات، ماسترز، أباظة أوتو تريد، السبع اوتو تريد، السعودى، الوهدان، ونور الدين الشريف.

فيما يخص سيارات «بيجو» الذى طرحت بالسوق «3008» التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «suv» التى حازت على لقب «سيارة العام فى 2017» بمعرض جنيف الدولى للسيارات، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ليولد قوة قدرها 165 حصانا، بعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، كما تأتى «بيجو 5008» فئة «7 مقاعد» بمحرك 1600 سى سى، بقوة 165 حصانًا.