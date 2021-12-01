«المنصور للسيارات» و«جنرال موتورز» يوقعان مذكرة تفاهم لدراسة التوسع في الاستثمار بمصر

وقعت شركة المنصور للسيارات، وجنرال موتورز العالمية، مذكرة تفاهم، بشأن أوجه التعاون والنمو المستقبلي المشترك بين الجانبين.

نصت المذكرة على إطار عمل لاستكشاف مجالات الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة التي تعمل على تقديم تقنيات أو حلول جديدة لدعم التنقل المستدام، كما نصت أيضا على بحث سبل توسيع نطاق الأعمال المتعلقة بقطع الغيار والكماليات، الى جانب بحث التوسع في الإنتاج المحلي لقطع الغيار وطرحها للتصدير، فضلا على تضمين مذكرة التفاهم بحث أطر التعاون المشترك واستكشاف إمكانيات التجميع والإنتاج المحلي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV)، وفتح قنوات اتصال وبدء حوار جدي مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتطوير نظام بيئي وبنية تحتية كهربائية قوية تعزز من صناعة السيارات الكهربائية وتغذية تلك الصناعة الهامة.

استكشاف الفرص لتوسيع سلسلة التوريد ودعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر

تم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، بجنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط و وأنكوش أرورا المدير التنفيذي، مجموعة المنصور للسيارات، وذلك بحضور محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، وستيفن كيفر رئيس جنرال موتورز الدولية، ، وطارق عطا، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا

شراكة ممتدة على مدى 5 عقود بين الشركتين

قال محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات إنه على مدار الـ 46 عامًا الماضية، كانت شركة المنصور للسيارات في طليعة قافلة نمو صناعة السيارات في مصر، إضافة إلى صناعة السيارات عالميًا تمر بتحول كبير وتغيير مدعوم بالابتكار ،

وأوضاف أن توقيع مذكرة تفاهم مع جنرال موتورز هي شهادة على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المصري من خلال تاريخ التصنيع القوي، ودعم الشركات الناشئة الجديدة، ورواد الأعمال الشباب الذين يطورون حلولًا من أجل أفضل مستقبل.

بحث الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة العاملة على دعم التنقل المستدام

من جانبه، أكد ستيفن كيفر رئيس جنرال موتورز الدولية، على أن العلاقات التى تربطنا مع شركة المنصور للسيارات، تعتبر من اهم العلاقات الاستراتيجية لشركة جنرال موتورز على مستوى العالم، والتى شهدت على مدار عمرها العديد من النجاحات حيث قمنا معا بتسليم أكثر من مليون سيارة للعملاء فى المنطقة.

وأشار كيفر إلى أن جنرال موتورز تتحول لمنصة للابتكار والتميز عالميًا بإستثمارات تصل الى 35 مليار دولار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة حتى عام 2025، ويأتى ذلك تأكيدا على سعينا وراء رؤية جنرال موتورز “صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري”، موضحًا أن الشراكة مع المنصور هامة للغاية لهذه الاستثمارات الرئيسية وغيرها مما يدعم استراتيجية جنرال موتورز العالمية نحو النمو.

دراسة استغلال قاعدة التصنيع القوية لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي لقطع الغيار

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين كل من المنصور للسيارات و جنرال موتورز العالمية، امتدادا للعلاقات الوطيدة بين الطرفين وسنوات التعاون الممتدة على مدار خمسة عقود، منذ تأسيس شركة المنصور للسيارات عام 1975 واختيارها في نفس العام كوكيل رسمي لجنرال موتورز في مصر.

بعد خمس سنوات فقط من العمليات حققت المنصور طفرة مكنتها من قيادة سوق صناعة السيارات في مصر، وعام 1983 أسست المنصور بالتعاون مع مساهمين آخرين شركة مساهمه وهو ما مكنها من تعزيز شراكاتها مع شركة جنرال موتورز عام 2001 من خلال مشروع مشترك يمنح منصور حقوق توزيع حصرية للعلامات التجارية والمنتجات التابعة لجنرال موتورز في مصر، حتى أصبحت شبكة جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات تضم 46 معرضا و34 مركزاً للخدمة يغطون مناطق عديدة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ووصول عدد العاملين بشركة المنصور للسيارات اليوم إلى أكثر من 1500موظف يعلمون جميعهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ما يتضمن خطط الإنتاج السنوية والحصة السوقية ومقاييس الجودة.