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«المنصور» للسيارات تورد أول دفعة من «شيفروليه كابتيفا 2022» للموزعين

بلغ إجمالى مبيعات سيارات «شيفروليه كابتيفا» نحو 2350 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى
أحمد عوض 9:29 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 9:29 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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تستعد شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى» فى مصر، لتوريد أول دفعة من طرازات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022 لصالح شبكة موزعيها المعتمدين خلال الشهر الحالى.

وقال أحد موزعى سيارات «شيفروليه» إن الوكيل المحلى أبلغ بعض الموزعين ببدء تسليم أول الكميات والحصص المقررة من طرازات «كابتيفا» موديل 2022 خلال النصف الثانى من ديسمبر الحالى.

وأضاف أنه من المتوقع توريد كميات محدودة من طرازات «شيفروليه كابتيفا 2022» فى ظل استمرار بطء حركة الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركة الأم على خلفية الأزمة العالمية التى تواجه صناعة السيارات من نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، وهو ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية داخل المصانع العالمية.

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كانت شركة «المنصور للسيارات» أقرت زيادات سعرية فى طرازات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 349.9 إلى 414.9 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بلغ إجمالى مبيعات سيارات «شيفروليه كابتيفا» نحو 2350 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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وينتمى طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع «CVT».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أحمد عوض

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