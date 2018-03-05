المنصور للسيارات تقر زيادة جديدة في أسعار شيفروليه الدبابة

المال - خاص أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، زيادة جديدة على أسعار شيفروليه البيك - أب "الدبابة"؛ بمقدار 2500 جنيها بمختلف الفئات خلال مارس الحالى. وارتفعت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة اﻷولى إلي 254.2 ألف بدلاً من 251.7 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية منها إلى 254.7 أ

المال – خاص

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، زيادة جديدة على أسعار شيفروليه البيك – أب “الدبابة”؛ بمقدار 2500 جنيها بمختلف الفئات خلال مارس الحالى.

وارتفعت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة اﻷولى إلي 254.2 ألف بدلاً من 251.7 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية منها إلى 254.7 ألف مقابل 252.2 ألف، كما قفزت أسعار الفئة الثالثة إلى 277 ألفا و250 جنيها مقارنة بـ 275 و250 جنيها خلال الشهر الماضي.

وأكدت الشركة عبر التواصل مع مسئولي خدمة العملاء، أن فترة قوائم انتظار للسيارة شيفروليه البيك – أب “الدبابة” للفئة اﻷولي والثانية تصل إلي 60 يوما، ومدة 90 يوما للفئة الثالثة، موضحا أن السعر النهائي للسيارة عند اﻷستلام.

ويشار إلى أن شيفروليه البيك – أب “الدبابة، استحوذت على حصة سوقية قدرها 91% من مبيعات سيارات البيك – أب؛ مسجلة بيع 1633 وحدة، من إجمالي مبيعات شريحة “البيك – أب” التي بلغت 1791 مركبة خلال يناير الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار شيفروليه الدبابة خلال مارس الحالي:

العلامة التجارية السيارة – Pickup الفئة أسعار فبراير أسعار مارس مقدار التغيير Chevrolet الدبابة “TFR SINGLE CAB” اﻷولي “شاسيه” 251.7 254.200 2.500 الثانية “صندوق – 3 جوانب” 252.2 254.700 2.500 الثالثة”كاملة” 275.250 277.750 2.500

إعداد- المال المصدر: المنصور للسيارات