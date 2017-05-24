المنصور للسيارات تطرح موديل 2018 لجميع طرازات شيفروليه المحلية

أحمد شوقي قال عدد من موزعي شركة المنصور للسيارات وكيل جنرال موتورز إن الشركة قد طرحت موديل 2018 لجميع الطرازات المجمعة محليًا من سيارات العلامة الأمريكية شيفروليه؛ سواء الملاكي أو الشاحنات. وأوضح أحد الموزعين أن الموديل الجديد قد شمل طرازات: لانوس وأفيو وأوبترا والدبابة والجامبو وN300؛ وتم التسليم

أحمد شوقي

قال عدد من موزعي شركة المنصور للسيارات وكيل جنرال موتورز إن الشركة قد طرحت موديل 2018 لجميع الطرازات المجمعة محليًا من سيارات العلامة الأمريكية شيفروليه؛ سواء الملاكي أو الشاحنات.

وأوضح أحد الموزعين أن الموديل الجديد قد شمل طرازات: لانوس وأفيو وأوبترا والدبابة والجامبو وN300؛ وتم التسليم للموزعين بأسعار موديل 2017. ولفت إلى أنه لن يتم طرح الموديل الجديد من الطرزات المستوردة حتى الآن.

واعتبر الموزع أن طرح الموديلات الجديدة في هذا التوقيت يضر الموزعين والتجار؛ خاصة من لديهم مخزون كبير من 2017 لأن العملاء يفضلون شراء أحدث الموديلات ومن ثم قد تؤدي هذه الخطوة إلى ركود حركة البيع للموديلات القديمة.

وطالب بتدخل الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع لإجبار الوكلاء على عدم طرح الموديلات الجديدة قبل شهر يوليو أو أغسطس على أقل تقدير؛ لضمان تصريف المخزون من الموديلات القديمة.

وتوقع موزع آخر أن تقدم شركات التجميع المحلي الأخرى على طرح مويدلات 2018 قريبًا؛ مشيرًا إلى ترقب بعض الوكلاء نفاذ مخزون العام الماضي.

وأشار إلى أنه قد تم طرح موديل 2018 من طرازات شيفروليه الملحية بأسعار الموديلات القديمة بغرض تشجيع حركة البيع في السوق المحلية.

ويبلغ سعر شيفروليه لانوس 155,5 ألف جنيه فيما تتراوح أسعار شيفروليه أفيو بين 183,6 و192,7 ألف جنيه، وأوبترا بين 200 و210 ألف جنيه، وشيفروليه N300 بين 149,2 و150,2 ألف جنيه؛ فيما يصل سعر الدبابة إلى 217 ألف جنيه والجامبو إلى 277,2 ألف.

واستبعد التوسع في طرح الموديلات الجديدة من السيارات المستوردة قريبًا نظرا لمشكلات الاستيراد التي يواجهها الوكلاء وعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة بشكل كامل لسداد مستحقات الشركات الأم نظير التوريد للسوق المحلية.

يذكر أن مبيعات شيفروليه من جميع الطرازات قد بلغت 4667 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 10295 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي؛ بتراجع 5628 وحدة؛ بنسبة انخفاض تقارب 54,7%؛ لتستقر حصتها السوقية عند 17,6% من مبيعات السوق الإجمالية مقابل 20,7%؛ وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.