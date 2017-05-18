المنصور للسيارات تطرح شيفروليه الدبابة 2018

أحمد شوقيطرحت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه الأمريكية أول موديلات 2018؛ وهو الخاص بالشاحنة "الدبابة"؛ التي تستحوذ على اهتمام قائدي الشاحنات نصف النقل في السوق المصرية.وقال أحد الموزعين إن الوكيل بدأ تسليم شبكة الموزعين حصصهم من السيارة منذ نحو أسبوع؛ ليتم عرضها على العملاء؛ متوقعًا أن يتوا

أحمد شوقي

طرحت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه الأمريكية أول موديلات 2018؛ وهو الخاص بالشاحنة “الدبابة”؛ التي تستحوذ على اهتمام قائدي الشاحنات نصف النقل في السوق المصرية.

وقال أحد الموزعين إن الوكيل بدأ تسليم شبكة الموزعين حصصهم من السيارة منذ نحو أسبوع؛ ليتم عرضها على العملاء؛ متوقعًا أن يتوالى طرح موديلات 2018 الخاصة بطرازات شيفروليه في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة؛ خاصة الطرازات المجمعة محليًا.

وتتوافر “الدبابة” من خلال فئتين؛ الأولى يصل سعرها إلى 217 ألف جنيه؛ وهي مزودة بمحرك تيربو ديزل وناقل حركة خماسي السرعات، وكابينة مفردة كما تم تزويد السيارة بباور ستيرينج ودفاية هوائية وراديو سي دي و 2 سماعة وحامل أكواب وزجاج مظلل.

أما الفئة الثانية من السيارة فيصل سعرها إلى 237 ألف جنيه، وقد تم تزويدها أيضًا؛ بزجاج كهربائى وسنترال لوك وتكييف ومصابيح ضباب وغطاء المرآة نيكل كروم.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن الدبابة تتصدر مبيعات القطاع بعدد 2445 وحدة من المبيعات الإجمالية البالغة 3888 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بحصة سوقية 63%.

وأوضح الموزع أن موديلات 2018 الخاصة بالسيارات المحلية بمختلف أنواعها ستظهر لدى كافة الشركات في السوق المحلية قبل المستوردة؛ لأن الشركات قامت خلال الفترة الماضية بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والإدارة العامة للمرور بشأن طرح المنتجات الجديدة، كما أنهم لا يواجهون مشكلات خاصة بتحقيق المستهدفات وفق تعاقدات عالمية؛ بخلاف السيارات المستوردة حيث يرتبط الوكلاء مع الشركات الأم بخطط سنوية بالوصول لمستهدفات معينة من كل سيارة الأمر لاذ لم يتمكنوا من تحقيقه خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن مستوى الأسعار الذي وصلت إليه الأسعار جعل العميل في حالة من الترقب لأن المبالغ المطلوبة لشراء سيارة معينة أصبحت تفوق الكماليات والإمكانات المتاحة بها؛ مما عمق من أزمات السوق وفاقم من مستوى الركود الذي يخيم على كافة الشركات والمنتجات.

وأوضح أن طرح الموديلات الجديدة سيؤدي إلى توقف حركة البيع للموديلات القديمة؛ الأمر الذي يجعل الوكلاء ينتظرون حتى تصريف المخزون كاملًا.