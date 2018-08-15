«المنصور» للسيارات تضخ مليار جنيه استثمارات فى القطاع

أحمد نبيل وشريف عيسي وأحمد عوض: قررت «المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل وMG، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى القطاع خلال السنوات المقبلة، وفقًا لما أعلنه المهندس عادل خضر، رئيس مجلس إدارة الشركة.وأوضح خضر، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته «المنصور» بمناسبة إطلاق سي

أحمد نبيل وشريف عيسي وأحمد عوض:



قررت «المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل وMG، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى القطاع خلال السنوات المقبلة، وفقًا لما أعلنه المهندس عادل خضر، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح خضر، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته «المنصور» بمناسبة إطلاق سيارات العلامة «mg»، أن الشركة تخطط لضخ 400 مليون جنيه استثمارات فى العلامة الإنجليزية حتى 2022.

وأكد أن الشركة تستهدف الانتشار فى السوق المحلية، وإطلاق أنواع جديدة من السيارات خلال العام المقبل، كاشفًا عن سعى «المنصور« إلى افتتاح 12 معرضا للعلامة «mg» حتى نهاية 2018، على أن تتم زيادتها إلى 20 بنهاية 2019.

وكشفت الشركة فى المؤتمر عن طرح 3 طرازات من العلامة «mg»، هى «mg 360 المنتمية لفئة السيدان العالية، وmg zs وmg rx5 المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV».

وتعتبر شركة «mg» واحدة من أفرع مجموعة «سايك« موتورز العالمية، التى تأسست فى عام 1924.