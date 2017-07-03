المنصور للسيارات ترفع أسعار شيفروليه بـ2,4- 9 آلاف جنيه

أحمد شوقي رفعت شركة المنصور للسيارات أسعار طرازات شيفروليه، اعتبارًا من يوليو الحالي، بما يتراوح بين 2,4 و9 آلاف وحدة، بنسبة زيادة تتراوح بين 1,5 و3,3%، مقارنة بالأسعار السابقة. وسجلت شيفروليه لانوس فول أوبشن ارتفاعًا بنسبة 1,5% بارتفاع قدره 2,4 ألف جنيه، لتصل إلى 158,4 ألف جنيه، مقابل 156 ألفًا

أحمد شوقي

رفعت شركة المنصور للسيارات أسعار طرازات شيفروليه، اعتبارًا من يوليو الحالي، بما يتراوح بين 2,4 و9 آلاف وحدة، بنسبة زيادة تتراوح بين 1,5 و3,3%، مقارنة بالأسعار السابقة.





وسجلت شيفروليه لانوس فول أوبشن ارتفاعًا بنسبة 1,5% بارتفاع قدره 2,4 ألف جنيه، لتصل إلى 158,4 ألف جنيه، مقابل 156 ألفًا، كما ارتفعت أفيو الفئة الأولى من 183,6 ألف جنيه إلى 187,8 ألف، بنسبة ارتفاع 2,3% بقيمة 4,2 ألف جنيه، وارتفعت النسخة الـ”facelift” إلى 197 ألف جنيه، مقابل 192,7 ألف، بارتفاع 4,3 ألف، بنسبة 2,2%.

وارتفعت الفئة الأولى من شيفروليه أوبترا بواقع 4,9 ألف جنيه، بنسبة 2,4% لتصل إلى 204,9 ألف جنيه، مقابل 200 ألف جنيه، فيما ارتفعت الفئة الـ”هاي لاين” بواقع 5 آلاف جنيه لتصل إلى 215 ألف جنيه، مقابل 210 آلاف، بارتفاع 2,4%.

أما كروز 2016 فسجلت ارتفاعًا بواقع 3,3% للفئة الأولى، و3,1% للثانية، بقيمة 9 آلاف جنيه لكل منهما لتصل إلى 279 ألف جنيه، مقابل 270 ألفًا للأولى، و299 ألف جنيه مقابل 290 ألفًا للثانية.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيفروليه قبل وبعد قرار الزيادة:

الطراز الفئة السعر السابق بالألف جنيه السعر الحالي بالألف جنيه قيمة التغير بالألف جنيه نسبة التغير% لانوس فول أوبشن 156 158,4 2,4 1,5 أفيو AT Base 183,6 187,8 4,2 2,3 أوتوماتيكfacelift 192,7 197 4,3 2,2 أوبترا فول أوبشن 200 204,9 4,9 2,4 هاي لاين 210 215 5 2,4 كروز Base 270 279 9 3,3 هاي لاين 290 299 9 3,1

وتصدرت شيفروليه قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 بمبيعات 10,2 ألف وحدة، مقابل 18,3 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل حصتها السوقية إلى 21,9% من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 46,4 ألف، مقابل 21,5% من مبيعات الفترة المناظرة من 2016 والمقدَّرة بـ85,3 ألف سيارة.

كانت نيسان تحتل صدارة سوق السيارات حتى نهاية أبريل الماضي، بعد تراجع ترتيب شيفروليه منذ يناير 2017.