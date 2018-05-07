المنصور للدواجن تدرس عروض وزارة الزراعة لمواقع الأراضى المخصصة

رجب عزالدينقالت شركة المنصورة للدواجن إنها تدرس عروضا مختلفة من وزارة الزراعة لتخصيص أراضى بمناطق مختلفة وسيتم معاينتها خلال الأسابيع القادمة.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان " المنصورة للدواجن تطالب الزراعة تخصيص أرض بحق الإنتفاع بطريق الواحات".وقالت ا

رجب عزالدين قالت شركة المنصورة للدواجن إنها تدرس عروضا مختلفة من وزارة الزراعة لتخصيص أراضى بمناطق مختلفة وسيتم معاينتها خلال الأسابيع القادمة. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان ” المنصورة للدواجن تطالب الزراعة تخصيص أرض بحق الإنتفاع بطريق الواحات”. وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب لوزارة الزراعة لحجز ألفين فدان فى المناطق الجديدة التى خصصتها الوزارة لصناعة الدواجن وجارى الدراسة والمعاينة لهذه الأراضى واستكمال الدراسات المطلوبة من قبل الوزارة . وأضافت الشركة، أن تمويل هذه التوسعات سيتم من خلال زيادة رأس المال الجارية حاليا من أرباح عام 2017 بعد انتهاء إجراءاتها وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

