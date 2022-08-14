«المنصور جروب» تتم عملية نقل «مترو ماركت» لتابعتها القابضة عبر صفقة بقيمة 115 مليون جنيه

أتمت مجموعة “المنصور جروب” يوم الإثنين الماضي عملية نقل ملكية شركة “مترو ماركت” تحت مظلة أحد الكيانات القابضة التابعة لها بصفقة بلغت قيمتها 115 مليون جنيه بسوق خارج المقصورة.

تجدر الإشارة إلى أن “المال” كانت قد نشرت سابقًا إن المنصور جروب تعتزم تأسيس شركة قابضة سيتم تحت مظلتها ضم عدد من الشركات التابعة العاملة فى مجالات مرتبطة ببعضها، منها “مترو ماركت” و«المنصور للتوزيع» و«المنصور للتجارة» و«المنصور للتصنيع»

وفي شهر إبريل الماضي نُفذت أولى صفقات نقل الملكية على الشركات الأربع، ومن بينها “مترو ماركت” بقيمة بلغت حينها حوالي 224.4 مليون جنيه.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لـ«المنصور جروب» فإن الشركات الأربع وهى “مترو ماركت” و«المنصور للتجارة” و«المنصور للتوزيع» و«المنصور للتصنيع» تعود ملكيتها لشركة المنصور القابضة للاستثمارات المالية، إحدى شركات المجموعة التى تأسست فى 1992 وتمتلك نحو 3 شركات أخرى وهى «حياة» و«منصور لخدمة البريد السريع» و «Seclam Dairy» بجانب الشركات الأربع سالفة الذكر.



