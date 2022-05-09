«المنصور جروب» تؤسس شركة قابضة عقب نقل ملكية 4 كيانات تابعة

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن مجموعة «المنصور جروب» تعتزم تأسيس شركة قابضة تضم تحت مظلتها عددا من الشركات التابعة العاملة فى مجالات مرتبطة ببعضها، منها التجارة والتوزيع والتصنيع.

وقالت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الكيان القابض الجديد سيمتلك تحت مظلته عددا من الشركات التابعة منها «مترو ماركت» و«المنصور للتوزيع» و«المنصور للتجارة» و«المنصور للتصنيع».

نفذت 4 صفقات منتصف أبريل

وأوضحت أن «المنصور جروب» نفذت صفقات نقل ملكية على أسهم الشركات الأربع فى منتصف شهر أبريل الماضى، فى إطار عملية الهيكلة وتأسيس الشركة القابضة الجديدة.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية تنفيذ صفقات بسوق خارج المقصورة على «مترو ماركت» بقيمة 224.4 مليون جنيه، وبنحو 22.4 مليون سهم، بالإضافة إلى صفقة على أسهم شركة المنصور للتجارة والتوزيع بقيمة 74 مليونا بعدد أسهم بلغ 7.4 مليون، بجانب صفقة على شركة المنصور للتوزيع بـقيمة 90.3 مليون بعدد أسهم 488.2 ألف، إضافة إلى صفقة على شركة المنصور للتصنيع بقيمة 15.7 مليون، بعدد أسهم 85.370 ألف.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لـ «المنصور جروب» فإن الشركات الأربع وهى «مترو ماركت» و«المنصور للتجارة» و«المنصور للتوزيع» و«المنصور للتصنيع» تعود ملكيتها لشركة المنصور القابضة للاستثمارات المالية، إحدى شركات المجموعة التى تأسست فى 1992 وتمتلك نحو 3 شركات أخرى وهى «حياة» و«منصور لخدمة البريد السريع» و«Seclam Dairy» بجانب الشركات الأربع سالفة الذكر.