المنصور توقف حجوزات الجامبو والدبابة

أحمد شوقيأصدرت شركة المنصور للسيارات -وكيل شيفروليه- تعليمات لشبكة الفروع التابعة لها بأنحاء الجمهورية، بوقف حجوزات وتسليمات شاحنتي شيفروليه (الدبابة والجامبو) لأجل غير مسمى.وأوضح مسئول أحد فروع المنصور، أن الإدارة أرسلت بيانًا لشبكة الفروع بوقف الحجز على السيارتين بعد أن وصلت قوائم الحجز إلى 3

أحمد شوقي

أصدرت شركة المنصور للسيارات -وكيل شيفروليه- تعليمات لشبكة الفروع التابعة لها بأنحاء الجمهورية، بوقف حجوزات وتسليمات شاحنتي شيفروليه (الدبابة والجامبو) لأجل غير مسمى.

وأوضح مسئول أحد فروع المنصور، أن الإدارة أرسلت بيانًا لشبكة الفروع بوقف الحجز على السيارتين بعد أن وصلت قوائم الحجز إلى 3 أشهر، موضحًا أن البيان لم يتضمن إشارة لمواعيد فتح أبواب الحجز أو التسليم مرة أخرى.

وأضاف أنه ليس من المعروف ما إذا كانت الإدارة ستقوم بتحريك الأسعار بعد طرح دفعات جديدة في الفروع أم لا، مضيفًا أن مصير أسعار قوائم الحجز القديمة غير معروف أيضًا، وكذلك مواعيد التسليمات الخاصة بها، ولفت إلى أن أسعار شيفروليه الدبابة حاليًا 237.250 ألف جنيه.

وبالنسبة للسيارات الملاكي، أوضح مسئول فرع المنصور، أن باب الحجز مفتوح على أن يتم تسليم شيفروليه أوبترا ستتم خلال شهر من الآن، ويصل سعر الحجز للفئة الكاملة إلى 214 ألف جنيه، فيما تتجاوز فترة انتظار شيفروليه أفيو شهرين نظرًا لقلة المعروض وتباع بسعر 197 ألفًا.

وتتصدر شيفروليه مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها بحصة سوقية 23% بمبيعات 19.3 ألف سيارة، وفق نتائج أعمال سوق السيارات، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 21.5% بواقع 29.5 ألف سيارة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت شيفروليه قد فقدت صدارة السوق بداية العام الجاري، لصالح نيسان لكن الأخيرة تراجعت مرة أخرى إلى المركز الثاني.