«المنصور» تورد أول حصة من «شيفروليه أوبترا 2023» للموزعين

تستعد شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى» فى مصر، لتوريد أول حصة من طرازات «شيفروليه أوبترا» موديل 2023 لشبكة موزعيها المعتمدين خلال الأسبوع المقبل.

من جهته، قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه»، إن الوكيل المحلي أبلغ موزعيه عن تسليم الموديلات الجديدة من «أوبترا 2023» على أن يتم بدء توريدها بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن النسبة الأكبر من موزعي «شيفروليه» يسعوا حاليًا لتسويق وتصريف المخزون الموجود لديهم من طرازات «أوبترا» موديل 2022 قبل بدء استلام حصص الموديلات الجديدة.

وتوقع أن يسهم طرح الموديلات الجديدة من «أوبترا» فى تعزيز تنافسيتها داخل السوق المحلية، لاسيما اتساع حصتها السوقية من مبيعات شريحة سيارات الركوب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتقدم طرازات «شيفروليه أوبترا» موديل 2023 عبر 3 فئات داخل السوق المحلية بأسعار تبدأ من 270.5 إلى 277 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وينتمي طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات شيفروليه أوبترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام الذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وحساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وامكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وصندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، وزجاج تعتيم خلفي، مرايات جانبية بإشارات جانية».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومنها «كمبيوتر بلوحة القيادة، ومقابض الأبواب بلون السيارة، وجهاز انذار لحزام الامان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق – طي المقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية- راديو – CD مدخل USB – مخرج صوت AUX- بلوتوث – إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بمختلف أنواعها، مسجلة نحو 2410 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.