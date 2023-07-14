«المنصور» تورد أول حصة من سيارات «إم جي RX5» للموزعين

سلمت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، شبكة موزعيها المعتمدين، أول حصة من طرازات «إم جي RX5» فيس ليفت خلال الأيام الماضية.

وكانت «المنصور للسيارات» طرحت طراز «إم جي RX5»- فيس ليفت- عبر فئتين، بأسعار تتراوح بين مليون و150 ألف إلى مليون و200 ألف جنيه.

قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن بعض الموزعين المعتمدين لـ«إم جي» بدأوا في الترويج لبيع وتسويق طرازات «MG RX5» الجديدة في السوق المحلية، موضحا أن عدد من شركات التوزيع اتجهت لإقرار زيادات سعرية غير رسمية «أوفر برايس» على السيارات المبيعة للعملاء بقيمة تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه لبعض الفئات، خاصة مع ضعف الكميات الموردة لهم من قبل الوكيل المحلى.

وأضاف أن الفرص التنافسية لطرازات «إم جى RX5» الجديدة مرتفعة بشكل كبير فى فئة السيارات الرياضية خاصة مع ضعف الكميات المعروضة من ماركات السيارات الأخرى في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

وتنتمي «MG RX5» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعتة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «MG» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

زودت «إم جي RX5» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية EPB مساعد الفرامل BA – محدد ومثبت سرعة – مساعد ركن – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وتقدم السيارة بباقة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة المهام».

ودعمت بمجموعة من المواصفات والكماليات في الشكل الخارجي السيارة، ومنها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وجنوط 18 بوصة للفئة الأعلى، وغيرها».