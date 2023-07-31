«المنصور» تورد أول حصة من «أوبل كروس لاند 2024» للموزعين

وردت مجموعة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» لشبكة موزعيها المعتمدين، أول دفعة من سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2024 نهاية الأسبوع الماضى.

وكانت مجموعة «المنصور للسيارات» أعلنت منتصف الشهر الحالى، عن تقديم الموديل الجديد لعام 2024 من «أوبل جراند لاند» الذى يتم طرحه عبر فئتين بأسعار تتراوح من مليون و450 ألف إلى مليون و600 ألف فى السوق المحلية.

وقال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«أوبل» ورد أول حصة من طرازات «جراند لاند» موديل 2024 للموزعين المعتمدين، والتى جاءت بكميات محدودة.

وأشار إلى أن موزعى «أوبل» بدأوا فى الترويج لبيع وتسويق طرازات «جراند لاند» موديل 2024 فى السوق المحلية، بالإضافة إلى قيامهم بفرض مبالغ إضافية على السعر الرسمى «أوفر برايس» بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه للمركبة، خاصة مع ضعف الكميات الموردة من الوكيل المحلى.

وتوقع أن يسهم تقديم الموديلات الجديدة 2024 فى تعزيز تنافسية العلامة الألمانية «أوبل» فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نقص الكميات المعروضة فى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» للطرازات المنافسة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تمركزت «أوبل» فى المرتبة الثامنة عشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، مسجلة نحو 628 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وتزود «جراند لاند» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى “تيربو”، ينتج قوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.6 ثانية.

وتقدم «جراند لاند» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية للمقاعد الأمامية والخلفية – فرامل مانعة للانغلاق – نظام توزيع الفرامل – نظام الاتزان الإلكترونى – أنظمة مساعدة على الطرق الصاعدة- نظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة – نظام تجهيز المكابح فى حالة الطوارئ – نظام التعرف على الإشارات المرورية- نظام عرض وضبط السرعة حسب السرعة القانونية – مثبت ومحدد سرعة – فرامل يد كهربائية – نظام ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل وإيقاف محرك السيارة – مرآة داخلية ذات تعتيم ذاتى أوتوماتيك – مساند للمقاعد – المقاعد الأمامية قابلة للتسخين – مسند يد أمامي– نظام دعم للقطنية بمقعد السائق كهربائيًا – عجلة القيادة كهربائية – تكييف هواء أوتوماتيك ثنائى المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتقدم «جراند لاند» بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح ضباب خلفية – مصابيح إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية ذكية تفاعلية ECO LED – نظام تشغيل وإيقاف المصابيح الأمامية أوتوماتيك – نظام التحكم الأوتوماتيكى فى درجة وتوزيع الإضاءة العالية – مرايات جانبية قابلة للتسخين والطى الكهربائى – زجاج خلفى معتم – حساسات ركن أمامية وخلفية – حساسات للمسافات الأمامية والخلفية – كاميرا خلفية 360 درجة – حساسة للسرعة – إمكانية دخول وفتح أبواب السيارة باللمس- فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا مع وجود حساس قدم مساعدة – نظام عزل لزجاج السيارة- مخرج العادم ثنائي- وجنوط 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «6 مكبرات صوتية – التحكم فى الراديو ومستوى الصوت من خلال عجلة القيادة – بدالات رياضية عبر بعجلة القيادة لنقل السرعات – شاشة وسائط 10 بوصة – إمكانية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – شاحن لاسلكى – مدخل USB- بلوتوث، وغيرها».