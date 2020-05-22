«المنصور» تكشف عن أسعار سيارات شيفروليه ماليبو 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بسعر 389 ألفًا و990 جنيهًا

كشفت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، أوبل، وMG”، عن أسعار سيارات شيفروليه ماليبو 2020 الفئة الأولى «LS» بقيمة 389 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «LT» بنحو 419 الفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة «LTZ» بنحو 449 ألفًا و990 جنيهًا في السوق المحلية.

وينتمى طراز «شيفروليه ماليبو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سادسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، بما يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4925 مم العرض 1854 مم الارتفاع 1468 مم

مواصفات شيفروليه ماليبو 2020

تقدم سيارات «شيفروليه ماليبو» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية.

وزودت بجنوط 16 بوصة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومكييف هواء “يدوي”، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي عازل للصوت، ونظام غلق الابواب، وخاصية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات، ومثبت سرعة، وضبط وتسخين المرايات كهربائيا ومزودة بإشارات، ومصابيح أمامية هالوچين مع إضاءة نهارية LED، ومصابيح ضباب خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وغيرها.

واحتوت على نظام ترفيهي مكون من (راديو- Apple Carplay/ Android Auto – وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – مدخل USB- Mini USB Type-C”.

شيفروليه ماليبو

دعمت طرازات «شيفروليه ماليبو» الفئة الثانية بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية”.

تقدم بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومكييف هواء “يدوي”، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي عازل للصوت، ونظام غلق الابواب، وخاصية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات، ومثبت سرعة، وضبط وتسخين المرايات كهربائيا ومزودة بإشارات، ومصابيح أمامية هالوچين مع إضاءة نهارية LED، ومصابيح ضباب خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وغيرها.

وزودت بنظام ترفيهي مكون من (راديو-Apple Carplay/ Android Auto – وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – مدخل USB- Mini USB Type-C”.

ودعمت بمجموعة من الكماليات الإضافة، ومنها “كاميرا خلفية HD، جنوط رياضية 18 بوصة”.

دعمت طرازات «شيفروليه ماليبو» الفئة الثالثة بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية”.

احتوت على نظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي عازل للصوت، ونظام غلق الابواب، ومثبت سرعة، وضبط وتسخين المرايات كهربائيا ومزودة بإشارات، ومصابيح ضباب خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية HD، جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها.

وتقدم بنظام ترفيهي مكون من (راديو-Apple Carplay/ Android Auto – وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – مدخل USB- Mini USB Type-C”.

زودت ببعض المواصفات والكماليات الإضافية، ومنها “حساسات ركن أمامي، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة بالجلد، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج، وزجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكي للأسفل ولأعلى (للسائق فقط)، وتشغيل السيارة عن بعد، وريموت كنترول.

ودعمت هذة الفئة أيضًا بخاصية التحكم في مقعد السائق في 8 اتجاهات كهربائيًا – ومقعد الراكب يعمل في 6 اتجاهات كهربائيًا، والتحكم كهربائيا في ظهر المقاعد الأمامية (القطنية)، والمقاعد من الجلد، وخاصية تسخين وتبريد بالمقاعد الأمامية، وضم المرايات الجانبية كهربائيًا، ومرايا داخلية ذاتية التعتيم، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، ومقابض السيارة من الكروم”.