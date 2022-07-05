«المنصور» تقلص حصص موزعيها من «شيفروليه الفان N300 والجامبو»

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه»، إن الوكيل المحلى أبلغ التجار بنقص إجمالى الحصص والكميات المقرر توريدها من سيارات «شيفروليه المينى فان N300، والجامبو حمولة 4 طن» بسبب ضعف أعمال التوريدات من مكونات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع.

وأضاف الموزع، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الفترة الماضية شهدت تداول أنباء تشير إلى احتمال توقف الإنتاج المحلى من سيارات «شيفروليه فان N300، والجامبو حمولة 4 طن» على خلفية انخفاض المخزون من مكونات الإنتاج، فضلا عن توقف سلاسل التوريد من قبل الشركة الأم.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا فى أعداد الكميات المنتجة والمعروضة من السيارات المجمعة محليًا على خلفية العقبات التى تواجه المنتجين المحليين فى حركة الاستيراد، وتوقف سلاسل التوريد مع المصانع العالمية.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه N300» على حصة سوقية %45 من إجمالى مبيعات سيارات «المينى فان» بعدما تمكنت من تسليم 1589 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

فى المقابل، هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم «Light Medium» بنسبة بلغت %89.5 مسجلة نحو 3032 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 3388 وحدة، خلال تلك الفترة.