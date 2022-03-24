«المنصور» تقر زيادات في أسعار سيارات «أوبل كورسا» تصل إلى 30 ألف جنيه

أرسلت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «أوبل كورسا» بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «أوبل»، صعدت أسعار طرازات «أوبل كورسا» الفئة الأولى Elegance»» إلى 360 ألف جنيه، بدلًا من 330 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «كورسا» الفئة الثانية «Topline» إلى 370 ألف جنيه، مقابل 340 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «كورسا» الفئة الثالثة «Topline Plus» إلى 380 ألف جنيه، مقارنة بنحو 350 ألفًا.

ينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت على مدار اليومين الماضيين موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ وذلك على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى نحو 18.3 جنيهًا في بعض البنوك المصرفية.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري – الأثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الأقتراض والايداع في البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب، – كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.