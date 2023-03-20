«المنصور» تقر زيادات في أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» للمرة الثانية خلال مارس

أقرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 بقيمة 19.5 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتعد تلك الزيادات السعرية- المرة الثانية- التى تقرها شركة «المنصور للسيارات» لطرازات «شيفروليه أوبترا» خلال مارس الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار سيارات «أوبترا» فئة «H/L» إلى 501 ألف جنيه، مقابل 481.5 ألف سابقًا.

وتزود «أوبترا» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات شيفروليه أوبترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن بينها «مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- مقابض الأبواب بلون السيارة- حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية- مرايات جانبية بإشارات جانبية- جنوط رياضية 15 بوصة».

وزودت طرازات «أوبترا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق- طي المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- فرش جلد- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية – راديو CD – مدخل USB – مخرج صوت AUX – بلوتوث – إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، إمكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».