المنصور تقرر رفع أسعار الدبابة والجامبو والفان

أحمد عوضأرسلت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، لشبكة موزعيها منذ قليل، القوائم السعرية الجديدة لسيارات "الدبابة" والجامبو" و"الفان" - الصادرة عن أبريل الجاري؛ إذ ارتفعت أسعار فئات كل من "اﻷولى والثانية" بمقدار 5 آلاف جنيه، وقيمة 2000 جنيها لسيارات "الفان N300".وارتفعت أسعار شيف

أحمد عوض

أرسلت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، لشبكة موزعيها منذ قليل، القوائم السعرية الجديدة لسيارات “الدبابة” والجامبو” و”الفان” – الصادرة عن أبريل الجاري؛ إذ ارتفعت أسعار فئات كل من “اﻷولى والثانية” بمقدار 5 آلاف جنيه، وقيمة 2000 جنيها لسيارات “الفان N300”.

وارتفعت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة اﻷولى إلى 263.2 ألف بدلا من 258.2 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 263.7 ألف مقابل 258.7 ألف، وقفزت أسعار الفئة الثالثة إلى 286 ألفا و750 جنيها مقارنة بـ 281 ألفا و750 جنيها خلال الشهر الماضي.

وأقرت “المنصور للسيارات” زيادة جديدة على أسعار سيارات الفان شيفروليه “N300” بمقدار 2000 جنيها، لتصل أسعار الفئة اﻷولى “pour” إلى 169 ألفا و250 جنيها مقابل 167 ألفا و250 جنيها، ووصلت أسعار الفئة الثانية” POUR + AC” إلى 172 ألفا و300 جنيها بدلا من 170 ألفا و300 جنيها.

وارتفعت أٍسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 179 ألفا و100 جنيها مقارنة بـ 177 ألفا و100 جنيها، وبلغت أسعار الفئة اﻷعلى نحو 180 ألفا و150 جنيها مقابل 178 ألفا و150 جنيها.

وسجلت أسعار سيارات أسعار الجامبو ارتفاعا بمقدار 5 آلاف جنيه ليصل سعر الشاحنة حمولة 2.5 طن إلى 311.2 ألف جنيه للفئة أحادية الإطارات مقابل 306.2 ألف سابقًا، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 328.4 ألف مقابل 323.4 ألف.

وارتفعت أسعار الشاحنة حمولة 4 طن إلى 354.7 ألف مقارنة بـ 349.7 ألف، وبلغت أسعار الفئة الثانية نحو 357.3 ألف مقابل 352.3 ألف جنيه.

وصعدت أسعار الشاحنة حمولة 4.5 طن إلى 389.3 ألف مقابل 384.3 ألف، وقدرت أسعار الفئة الثانية منها بسعر 396.6 ألف بدلا من 391.6 ألف، ووصلت أسعار الشاحنة حمولة 5 طن (الفئة الكاملة) إلى 400.6 ألف مقابل 395.6 ألف سابقًا.

وتوضح الصورة الضوئية التالية، القوائم السعرية الجديدة لسيارات التجاري شيفروليه:



