المنصور تفتتح 3 صالات عرض لشيفروليه وأوبل

- لطفي منصور يرفض التعليق على تقدم شركته بعرض الاستحواذ على بيجو - دراسة الطرازات الجديدة الملائمة للسوق المحلية قال لطفي منصور رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمة ما بعد البيع "بشركة المنصور للسيارات"، مساء اليوم الاثنين، إن الشركة قامت بداية الأسبوع الجاري بافتتاح 3 معارض للعلامتين الت

– لطفي منصور يرفض التعليق على تقدم شركته بعرض الاستحواذ على بيجو

– دراسة الطرازات الجديدة الملائمة للسوق المحلية



قال لطفي منصور رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمة ما بعد البيع “بشركة المنصور للسيارات”، مساء اليوم الاثنين، إن الشركة قامت بداية الأسبوع الجاري بافتتاح 3 معارض للعلامتين التجاريتين شيفروليه وأوبل.

وأوضح أنه تم افتتاح معرض لكل من شيفروليه وأوبل في زهراء المعادي وآخر لشيفروليه في الخليفة المأمون بالقاهرة.

وكشف أن هذه المعارض تتبع موزعين لشركة المنصور.

وأشار لطفي منصور، إلى أن الشركة تقوم حاليا بإعداد الخطة الاستثمارية للعام 2018 والخاصة بتوسعات مراكز ما بعد البيع وصالات العرض؛ رافضًا الكشف عن الاستثمارات الإجمالية المخصصة لتمويل هذه الخطة.

ولفت إلى أن الشركة تجري دراسات حول المناطق التي تحتاج إلى إقامة مراكز الخدمة بها للوصول لكافة العملاء في المحافظات المختلفة.

وقال إن الشركة تعكف حاليا على دراسة الطرازات الجديدة التي يمكن أن تلائم السوق المحلية تمهيدا لطرحها في حالة الاتفاق على ذلك مع الشركات الأم.

ورفض منصور التعليق بالنفي أو الإيجاب على موضوع تقدم شركته بعرض للاستحواذ على العلامة التجارية الفرنسية بيجو؛ موضحا أن بيجو ستروين الأم ومالكتها مجموعة بي إس إيه هما المسئولتان عن التفاصيل الخاصة بوكالة بيجو في مصر.

وأبلغت شركة بيجو ستروين الأم وكيلها في مصر شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات أمس بعدم عزمها تجديد عقد الوكالة الحصرية بينهما بعد انتهاء أجله بنهاية العام الجاري؛ وسط معلومات تشير بتقدم المنصور بعرض الاستحواذ على العلامة الفرنسية.

وتوقع منصور تعافي قطاع السيارات من أزمة الركود خلال العام المقبل لتنتعش المبيعات مرة أخرى لمن دون أن تعود لمستوياتها السابقة المسجلة خلال 2016؛ مبررا الركود الذي اجتاح السوق بارتفاع الاسعار بعد التعويم.



مفاوضات مع GM لزيادة الطاقة الإنتاجية



وقال رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمة ما بعد البيع بشركة المنصور للسيارات إن الشركة تتفاوض حاليا مع شركة جنرال موتورز GM لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بمصر لتلبية الطلب على السيارات خاصة بقطاع الشاحنات.

وأضاف منصور أن الشركة قد راسلت جنرال موتورز العالمية لزيادة حجم التوريدات إلى مصر من مكونات السيارات بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع.



يأتي ذلك بعد امتداد قوائم الانتظار بشركة المنصور إلى شهرين للدبابة وشهر للجامبو؛ مع شكاوى العملاء من تأجيل مواعيد التسليم أكثر من مرة؛ بالإضافة إلى اشتعال الأوفر برايس على السيارة لدى الموزعين والتجار.



وأشار منصور إلى أن الطلب على شاحنات شيفروليه قد ارتفع خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في قوائم الانتظار ولجوء التجار إلى البيع بأعلى من سعر الوكيل؛ نظرًا لأن المعروض أقل من مستوى الطلب.



ووعد منصور بحل أزمة نواقص السيارات الخاصة بشركته في غضون 3 أشهر من الان بعد وصول شحنات المكونات التي تم الاتفاق عليها مع جنرال موتورز العالمية وزيادة الطاقة الإنتاجية بخطوط الإنتاج المحلية؛ مشيرا إلى أن هذه العملية تستغرق دورة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.



ولفت إلى أن شركتي المنصور وجنرال موتورز تعملان بشكل مشترك للاستحواذ على الفرص البيعية المتاحة في السوق من خلال زيادة المعروض مشيرا إلى أن خطة التوسع في الإنتاج ستختلف من منتج إلى آخر حسب مستوى الطلب عليه. وأشار إلى أن الطلب على الشاحنات قد تعزز خلال النصف الثاني من 2017 بسبب التوسع في مشروعات البنية التحتية ونمو الصادرات المصرية خاصة من قطاع الحاصلات الزراعية على خلفية انخفاض قيمة الجنيه؛ مما دفع لتحفيز شراء سيارات نقل البضائع ونمو الطلب على شاحنات الشركة.

