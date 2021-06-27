«المنصور» تفتتح مركز خدمة للسمكرة والدهان باستثمارات 150 مليون جنيه

افتتحت شركة «المنصور للسيارات» مركزًا جديدا لخدمات السمكرة والدهان للمركبات بمختلف فئاتها المنتمية للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى، وبيجو» فى المنطقة الصناعية بأبو رواش خلال الأسبوع الماضى.

قال المهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، أن افتتاح المركز الجديد يعد إنجاز كبير للشركة وترجمة لحجم الاستثمارات التى تقوم مجموعة المنصور بضخها فى السوق المصرية، فضلا عن سعيها الدائم لتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع لعملائها.

وأضاف خضر أن المركز الجديد يقام على مساحة تقدر بحوالى 11 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه والذى سيخدم عملاء الماركات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جى، وبيجو»، موضحا أن تلك الفرع الجديد يعتبر مركز خدمة بإمكانيات مصنع متكاملقد تم تجهيزة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لافتا إلى أن الافتتاح يأتى استكمالا لريادة شركة المنصور للسيارات فى السوق المحلية وكسب ثقة عملائها بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لعملائها.

عادل خضر: %20 نموًا فى المبيعات خلال 2020 و2021

تابع: «بالرغم من تداعيات جائحة كورونا إلا أن مجموعة المنصور للسيارات حققت نموًا فى حجم المبيعات بنسب تصل إلى %20 خلال العام الماضى، مقارنة بالمبيعات الإجمالية لعام 2019».

ولفت إلى أن نتائج أعمال «المنصور للسيارات» شهدت نموًا بنسبة %20 فى المبيعات فى السوق المحلية خلال الشهور المنقضية من العام الحالى مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020؛ وذلك بفضل الخطط التوسعية والبرامج التسويقية التى تنفذها الشركة.

كانت شركة «المنصور للسيارات» أعلنت فى عام 2017 عن خطتها الاستثمارية الخمسية باستثمارات تتجاوز 800 مليون جنيه فى ضوء زيادة إجمالى مبيعاتها والتوسع فى بمرافق خدمات ما بعد البيع والصيانة.

الفرع الجديد يقدم كل الخدمات لعملاء «شيفروليه» و«أوبل» و«إم جي» و«بيجو»

ولفت إلى أن المركز الجديد يأتى ضمن خطط وتطوير قطاع شبكة خدمات «المنصور للسيارات» من صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع، التى تتعدى 100 مركز فى مختلف أنحاء الجمهورية.

تشمل الخدمات التى تقدم داخل المركز الجديد خدمات «السمكرة والدهان، ومكاتب لشركات تأمين السيارات ومندوبيها، حيث يمكن للعميل التأمين على سيارته من خلال شركاء التأمين المتواجدين بالمركز، بالإضافة إلى تواجد معاينة الحوادث الخاصة بشركات التأمينات، لتقليل وقت الانتظار وتسهيل الإجراءات على العميل، ومركز تدريب متقدم للفنيين والمهندسين خاص بأعمال السمكرة والدهان، وقاعات محاضرات، ومعمل دهان سيارات مجهز بالكامل، ورشة لحام بالإضافة إلى مكتبة فنية متكاملة للمركبات، كما يوفر المركز استراحة كبيرة للعملاء يوجد بها كل سبل الراحة والترفيه.

كما تعاقدت شركة «المنصور للسيارات» مع 15 شركة تأمين من الشركات العاملة فى مجال تأمين السيارات فى مصر بهدف تقديم خدمة مميزة لعملائها.

يستطيع المركز تقديم خدماته لعدد كبير من العملاء وتبلغ السعة الاستيعابية له 68 مكان عمل (باكية) بما يتيح إمكانية تسليم 30 سيارة للعملاء فى اليوم الواحد، فتحتوى الورشة على 4 خطوط إنتاج، 2 منها للإصلاحات الخفيفة بمعدل إصلاح للسيارة خلال يومين كحد اقصى، حيث تم تجهيزها بالمعدات اللازمة مثل أجهزة الصنفرة المركزية الجافة ومجففات الأشعة تحت الحمراء لتقليل وقت الإصلاح مع تقسيم خطوات الإصلاح إلى مراحل متتالية بحيث يخرج خط الإصلاحات الخفيفة سيارة كل ساعة ونصف.

مركزخدمات-السمكرة-والدهان-للمركبات

كما تحتوى الورشة على خطين لإصلاحات الحوادث المتوسطة بمعدل إصلاح للسيارة من 3 إلى 6 أيام، ومجهزة بجميع الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء جميع الإصلاحات بجودة عالية مثل جهازى استعدال شاسيه السيارة وقياس شاسيه السيارة إلكترونيا وماكينات اللحام بأنواعها المختلفة مع توفير أدوات الأمان اللازمة للفنيين أثناء الإصلاح، إلى جانب خطّى إنتاج منفصلين لمراحل الدهان، حيث تم فصل مراحل إصلاحات السمكرة والميكانيكا والكهرباء عن الدهان ، وذلك لاختلاف فترات الإصلاح لكل سيارة، وهو ما يعد تطويرا جديدا لخطوط الإنتاج بمراكز إصلاحات السمكرة والدهان حول العالم.

قامت شركة المنصور للسيارات بتجهيز ورشة إصلاح سيارات النقل الخفيف وحوادث الملاكى الثقيلة بجميع الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء جميع الإصلاحات بجودة عالية مثل جهاز قياس الزوايا وجهاز استبدال الكاوتش أوتوماتيكيا وجهاز استعدال الشاسيه الذى يمكن العمل على استعدال شاسيهات لـ٣ سيارات فى نفس الوقت، ويحتوى الجهاز على وحدات قياس مركبة به لضمان جودة وسرعة الاصلاح، بالإضافة إلى ماكينات اللحام بأنواعها المختلفة، و4 وحدات تجهيز السيارات الملاكى أو النقل، و2 فرن دهان أحدهما للسيارات الملاكى والآخر للسيارات النقل بعمق 9 أمتار مجهزا لاستقبال السيارة الجامبو بصندوقها، مع توفير أدوات الأمان اللازمة للفنيين أثناء الإصلاح.

واستكمالا لإقامة المركز الجديد بشكل متكامل، تم تخصيص مخزن لقطع الغيار على مساحة 1500 متر مربع على مستويين، وتم تصميمه خصيصا ليتناسب مع تخزين أصناف خاصة بإصلاحات السمكرة والدهان، ويحتوى على ما يقرب من 2000 صنف لتوفير احتياجات كافة العلامات التجارية لشركة المنصور للسيارات (شيفروليه – أوبل – إم جى – بيجو)، ويتم تدعيم المخزن بشكل دورى بشكل يومى عن طريق المخزن الرئيسى بأكتوبر لتحقيق أعلى جودة واستمرارية توفير قطع الغيار، خاصة وأن قسم قطع الغيار يعمل بنظام SAP المتطور الذى يربط جميع الإدارات بشكل منظم وفعال، لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة بشكل دورى ومستمر لقسم استقبال العملاء وإدارة التأمين لتسهيل إجراءات الإصلاح.