«المنصور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن أحدث أسعار سيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار شيفروليه الفان 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد الأولى 326.5 359.5 الثانية 368.5 424 القيمة بالألف جنيه

وتقدم «شيفروليه فان N300» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 108 نيوتن/ متر.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه» على حصة سوقية 25% من إجمالي مبيعات السيارات الفان، مسجلة نحو 512 مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الحالى.