«المنصور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024

تقدم بأسعار تصل إلى 424 ألف جنيه

«المنصور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

1:27 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن أحدث أسعار سيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار شيفروليه الفان 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
الأولى326.5359.5
الثانية368.5424
القيمة بالألف جنيه

وتقدم «شيفروليه فان N300» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 108 نيوتن/ متر.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه» على حصة سوقية 25% من إجمالي مبيعات السيارات الفان، مسجلة نحو 512 مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الحالى.

المال - خاص

المال - خاص

1:27 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23