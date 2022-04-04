«المنصور» تعلن أسعار سيارات «شيفروليه الفان» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أسعار سيارات شيفروليه الفان «N300» موديل 2023 التى تتوافر عبر فئتين داخل السوق المحلية.

قدرت أسعار سيارات «شيفروليه الفان» موديل 2023 الفئة الأولى بنحو 174 ألفًا و750 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «الكاملة» بقيمة بلغت 203 آلاف جنيه.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه الفان» على حصة سوقية 40% من إجمالى مبيعات السيارات «الفان» في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 534 مركبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.