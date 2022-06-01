«المنصور» تعلن أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة والجامبو» الجديدة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” والجامبو المطروحة داخل السوق المحلية.

قدرت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” فئة “بارو” بقيمة بلغت 333.5 ألف جنيه، وسعرت فئة “مكيف” بنحو 366 ألف جنيه.

وحددت أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو فئة “NPR 700” بنحو 484.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات شيفروليه الميني فان “N300” الفئة الأولى بنحو 180 ألفًا و750 جنيهًا.

فيما سعرت طرازات “شيفروليه الفان N300” الفئة الثانية بقيمة بلغت 209 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

وتوضح القائمة التالية أحدث أسعار سيارات شيفروليه النقل في مصر: