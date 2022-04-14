أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه أوبترا بقيمة بلغت 35.5 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار سيارات «أوبترا» الفئة الأولى «H/L» إلى 270.5 ألف جنيه، مقابل 235 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «أوبترا» الفئة الثانية «T/L» إلى 277 ألف جنيه، مقارنة بنحو 241.5 ألفًا.

ينتمي طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2022

تقدم سيارات شيفروليه أوبترا ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS– توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام الذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

كما دعمت ببعض الكماليات الأخرى ومنها «كمبيوتر بلوحة القيادة، ومقابض الأبواب بلون السيارة، وجهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق – إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق – طي المقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية- راديو – CD مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث – إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

زودت طرازات شيفروليه أوبترا فئة «H/L» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وامكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وصندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، وزجاج تعتيم خلفي، مرايات جانبية بإشارات جانية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».