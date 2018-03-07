المنصور تعلن أسعار سيارات شيفروليه خلال مارس

المال - خاصأرسلت مجموعة المنصور للسيارات -وكلاء شيفروليه وأوبل- لشبكة موزعيها، اليوم الأربعاء، القوائم السعرية لطرازات شيفروليه بمختلف فئاتها - الصادرة عن مارس الحالي، وارتفعت أسعار طرازي "أوبترا ولانوس" بمقدار 1000 جنيه، بقيمة 1500 لـ "أفيو".وصعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة "F/O" إلى 216.9 ج

المال – خاص

أرسلت مجموعة المنصور للسيارات -وكلاء شيفروليه وأوبل- لشبكة موزعيها، اليوم الأربعاء، القوائم السعرية لطرازات شيفروليه بمختلف فئاتها – الصادرة عن مارس الحالي، وارتفعت أسعار طرازي “أوبترا ولانوس” بمقدار 1000 جنيه، بقيمة 1500 لـ “أفيو”.

وصعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة “F/O” إلى 216.9 جنيه بدلاً من 215.9 ألف، كما ارتفعت أسعار “أوبترا” فئة “H/L” إلى 228 ألف مقابل 227 ألفًا خلال فبراير الماضي.

وقدرت أسعار شيفروليه أفيو فئة “Base” بـ 193.3 ألف جنيه مقارنة بـ 191.8 ألف، ووصلت أسعار “أفيو” فئة “F/O” إلى 202.5 ألف مقابل 201 ألفًا.

وارتفعت أسعار شيفروليه “لانوس” إلى 159.9 ألف بدلاً من 158.9 ألف، وأبقت “المنصور للسيارات” على أسعار سيارات كروز دون تغيير خلال مارس الحالي.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات شيفروليه، خلال مارس:

