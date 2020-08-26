«المنصور» تعلن أسعار سيارات «إم جي ZS» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” في مصر، أسعار سيارات «إم جي ZS» موديل 2021 الفئة الأولى «STD» بقيمة 254 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 269 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار سيارات «إم جي zs» الفئة الثالثة «Luxury» بنحو 287 ألفًا و990 جنيهًا في السوق المحلية.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4314 مم العرض 1809 مم الارتفاع 1624 مم سعة الشنطة الخلفية 495 لتر

إم جي ZS موديل 2021

تقديم طرازات «ام جي ZS» موديل 2021 الفئة الاولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي مكون من بدد 4 سماعات، وبلوتوث، (مكيف هواء- ماتيوال) وغيرها”.

ودعمت طرازات «MG ZS» الفئة الثانية «Comfort» بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتتضمنت نفس التجهيزات والكماليات “مثبت سرعة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، (مكيف هواء- ماتيوال)،

وزودت تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية ومنها “وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ونظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات (مكبرات للصوت)، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة، وغيرها”.

وتقدم طرازات «ام جيZS» الفئة الثالثة بنفس المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومن بينها “الوسائد الهوائية الامامية والجانبيه، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني “ESP”، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

كما تتضمنت الكماليات الاساسية هي “مثبت سرعة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ونظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات (مكبرات للصوت).