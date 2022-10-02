«المنصور» تعلن أحدث أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة والجامبو»

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن أحدث أسعار سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو التي سيتم تطبيقها خلال أكتوبر الحالي.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو في مصر:

القيمة بألاف جنيه

ويشار إلى أن العلامة التجارية «شيفروليه» قد تصدرت مبيعات «الشاحنات» في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مستحوذة على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 74.4%، مسجلة نحو 19.9 ألف مركبة.

واقتنصت «شيفروليه الدبابة» الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup»، بنسبة بلغت 78.7% بإجمالى نحو 15 ألفًا و217 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 19 ألفا و326 وحدات، خلال تلك الفترة.

وهيمنت «شيفروليه» على مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بعدما استحوذت على حصة سوقية 88.4% مسجلة نحو 4292 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4855 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.