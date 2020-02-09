«المنصور» تعتمد «حجازى موتورز» موزعاً للعلامة شيفروليه وMG

اعتمدت المنصور للسيارات -وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG»»- شركة «حجازى موتورز» موزعًا لمركبات «شيفروليه وMG»» فى السوق المحلية، ضمن خطتها لهيكلة شبكة موزعيها عبر ضم وافدين جدد فى القطاع.

قال ياسر حجازي، رئيس شركة حجازى موتورز، إن المباحثات التى أجرتها مع شركة المنصور للسيارات أسفرت عن توزيع كل من سيارات شيفروليه «الملاكي، والشاحنات»، بجانب العلامة الصينية «إم جي».

أوضح أن الفترة المقبلة تشهد إعداد الخطة التوسعية التى تنفذ فى صالات العرض المستقلة لكل من العلامتين التجاريتين، بالتعاون من شركة المنصور للسيارات، لافتا إلى أنه من المرتقب استلام أولى الحصص والكميات خلال الأيام القليلة المقبلة.

بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» فإن العلامة التجارية «شيفروليه»، تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا، مستحوذة على %23 من السوق، بعد تمكنها من بيع 41.9 ألف وحدة خلال العام الماضى.

استحوذت العلامة الصينية «إم جى» على ما يقرب من %40.7 من إجمالى السيارات الصينية الواردة للسوق المحلية، بعد أفرجت عن 3338 سيارة خلال 2019، مقارنة 1911 وحدة خلال 2018، بنمو %75 طبقا للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.

أكد مصدر داخل سوق السيارات أن الوكيل المحلى للعلامة الأمريكية «شيفروليه» يتجه لإعادة هيكلة شبكة الموزعين وسط تعارض البعض مع سياساتها التسويقية، من خلال ضم موزعين جدد بما يسهم فى الانتشار الجغرافى وزيادة المبيعات.

كانت تداولت أنباء داخل سوق السيارات أن المنصور للسيارات استبعد شركة «الغلبان» من قائمة توزيع سيارات الركوب بجانب الشاحنات بمختلف فئاتها الشهر الماضى.