قامت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، بطرح الموديلات الجديدة لعام 2023 من سيارات شيفروليه، من بينها شيفروليه الدبابة، والجامبو داخل السوق المحلية.

قال أحد موزعى السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» أخطر بعض موزعيه عن استعداده لتقديم باقى الموديلات الجديدة لعام 2023 من سيارات شيفروليه النقل التجارية، على أن يعقبها طرح سيارات الركوب المنتجة محليًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوكيل المحلى قام بتسليم الموزعين آخر دفعة من سيارات شيفروليه التجارية لموديلات العام الحالى، مع اعلان بإعادة تسعير الجديدة المقرر توريدها خلال الأيام المقبلة.

وتابع قائلًا: «النسبة الأكبر من موزعى «شيفروليه» تسعى حاليًا لتصريف المخزون الموجود لديهم من السيارات التجارية لموديلات العام الحالى، وذلك من خلال التنازل عن جزء من هوامش أرباحهم المخصصة فى بيع المركبات قبل استلام الحصص والموديلات الجديدة».

وتوقع أن يسهم طرح الموديلات الجديدة من «شيفروليه» فى زيادة تنافسيتها داخل السوق المحلية، باعتبارها أولى العلامات التجارية التى ستقوم بتقديم الموديلات الجديدة لعام 2023 محليًا.

ورجح أن تقبل مصنعى السيارات لتقديم الموديلات الجديدة لعام 2023 من خلال تسريع خطط الطروحات وإنتاج الفئات الجديدة محليًا خاصة فى ظل اشتداد المنافسة التى تشهدها السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد حددت موعدًا لبدء عمليات الإفراج الجمركى عن السيارات والموديلات الجديدة للعام المقبل خلال يوليو من كل عام.

وتابع: «القرار الجمركى الخاص بتحديد موعد دخول السيارات المستوردة عبر الموانئ المصرية يعطى فرصة كبيرة للمنتجين المحليين على طرح موديلاتهم الجديدة قبل الوكلاء والمستوردين، وهو ما يعزز من تنافسية المركبات المصنعة محليًا».

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات «الشاحنات» فى مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج مبيعات القطاع بنسبة بلغت %76 بإجمالى نحو 2251 مركبة خلال شهر يناير الماضى.

واقتنصت «شيفروليه – الدبابة» الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات التجارية «البيك أب» بنسبة بلغت %80.2 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1632 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 2036 خلال يناير الماضى.

كما هيمنت «شيفروليه الجامبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %87.4 بإجمالى بيع 562 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 643 وحدة خلال تلك الفترة.