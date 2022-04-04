«المنصور» تطرح شاحنات شيفروليه الجامبو موديلات 2023.. تعرف على الأسعار

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن طرح شاحنات شيفروليه الجامبو موديل 2023 بزيادات سعرية تتراوح بين 37.3 إلى 46.5 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «المنصور»، قدرت أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو فئة «NKR – شاسية القصير 5000» بنحو 409.7 ألف جنيه.

وحددت أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو فئة «NPR» بقيمة بلغت 430 ألفًا و950 جنيهًا.

وتقدم شاحنات شيفروليه الجامبو» فئة «N700» بنحو 478.5 ألف جنيه، وسعرت الفئات الكاملة من «N700» بـ486.6 ألف جنيه.

وقدرت أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو موديل 2023 فئة «NQR – الشاسية الطويل 8000» بنحو 494.6 ألف جنيه داخل السوق المحلية.