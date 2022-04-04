أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن طرح سيارات شيفروليه البيك أب «الدبابة» موديل 2023 بزيادات سعرية تتراوح بين 31.8 إلى 34.7 ألف جنيه مقارنة بالفئات المطروحة من موديلات العام الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «المنصور»، قدرت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب «الدبابة» الفئة الأولى بنحو 327 ألفًا و500 جنيهًا.

وحددت أسعار «شيفروليه الدبابة» موديل 2023 الفئة الثانية الكاملة «A/C» بقيمة بلغت 360 ألفًا.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه الدبابة» على حصة سوقية 81% من إجمالى مبيعات سيارات «البيك أب» في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بعدما تمكنت من بيع 3 آلاف و843 مركبة.