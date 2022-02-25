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«المنصور» تطرح سيارات «أوبل موكا 2022».. تعرف على السعر والمواصفات

تقدم بأسعار تبدأ من 389.9 ألف جنيه
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11:03 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 11:03 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن طرح سيارات أوبل موكا موديل 2022 عبر فئتين بأسعار تبدأ من 389.9 إلى 429.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «موكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «الكروس أوفر المدمجة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي  سي “تيربو”، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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  • اسعار اوبل موكا 2022
  • أوبل موكا 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4151 مم
العرض1791 مم
الارتفاع1534 مم
قاعدة العجلات2557 مم
سعة الشنطة الخلفية350 لتر
اوبل موكا 2022

مواصفات أوبل موكا 2022

تقدم سيارات أوبل موكا موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 8 وسائد هوائية – فرامل مانعة الانغلاق – برنامج توزيع الفرامل – نظام الاتزان الالكتروني – برنامج مانع الانزلاق – نظام تنبيه السائق – نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار – باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مواصفات الأمان لمقعد الأطفال – فرامل يد كهربائية».

وزودت بالعديد من التجهيزات ومنها «نظام مثبت ومحدد السرعة – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب خلفية – مصابيح خلفية من الليد – إضاءة نهارية من الليد – إضاءة شبورة امامية من الليد – كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم – ضبط المرايات الجانبية كهربائيا – حساسات إضاءة ومطر – زجاج خلفي و جانبي معتم – جنوط رياضية 18 بوصة».

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أوبل موكا 2022

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك – فتح الأبواب باللمس – تكييف أوتوماتيكي – نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية – نظام التعرف على إشارات المرور – ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات – عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط – فتح و غلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة – مسند يد أمامي مقاعد داخلية من القماش و الجلد مطعمة بخطوط حمراء – تصميم داخلي للطابلو محاط بالاحمر – دواسات رياضية من الكروم – حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الاحمر – بخطوط حمراء – سقف داخلي و شماسات من اللون الاسود ومزودة باضاءة ليد – الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix».

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اوبل موكا 2022
أوبل موكا 2022

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت – بدالات رياضية نقل السرعات – عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط – عدد 3 مخارج USB – شاحن موبايل لاسلكي – وغيرها».

أوبل موكا 2022
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