«المنصور» تطرح سيارات «أوبل موكا 2022».. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن طرح سيارات أوبل موكا موديل 2022 عبر فئتين بأسعار تبدأ من 389.9 إلى 429.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «موكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «الكروس أوفر المدمجة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





الأبعاد الخارجية

الطول 4151 مم العرض 1791 مم الارتفاع 1534 مم قاعدة العجلات 2557 مم سعة الشنطة الخلفية 350 لتر

مواصفات أوبل موكا 2022

تقدم سيارات أوبل موكا موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 8 وسائد هوائية – فرامل مانعة الانغلاق – برنامج توزيع الفرامل – نظام الاتزان الالكتروني – برنامج مانع الانزلاق – نظام تنبيه السائق – نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار – باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مواصفات الأمان لمقعد الأطفال – فرامل يد كهربائية».

وزودت بالعديد من التجهيزات ومنها «نظام مثبت ومحدد السرعة – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب خلفية – مصابيح خلفية من الليد – إضاءة نهارية من الليد – إضاءة شبورة امامية من الليد – كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم – ضبط المرايات الجانبية كهربائيا – حساسات إضاءة ومطر – زجاج خلفي و جانبي معتم – جنوط رياضية 18 بوصة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك – فتح الأبواب باللمس – تكييف أوتوماتيكي – نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية – نظام التعرف على إشارات المرور – ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات – عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط – فتح و غلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة – مسند يد أمامي مقاعد داخلية من القماش و الجلد مطعمة بخطوط حمراء – تصميم داخلي للطابلو محاط بالاحمر – دواسات رياضية من الكروم – حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الاحمر – بخطوط حمراء – سقف داخلي و شماسات من اللون الاسود ومزودة باضاءة ليد – الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت – بدالات رياضية نقل السرعات – عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط – عدد 3 مخارج USB – شاحن موبايل لاسلكي – وغيرها».