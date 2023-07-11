«المنصور» تطرح سيارات «أوبل جراند لاند» الجديدة.. تعرف على السعر والمواصفات

تقدم عبر فئتين

«المنصور» تطرح سيارات «أوبل جراند لاند» الجديدة.. تعرف على السعر والمواصفات
أحمد عوض

أحمد عوض

3:43 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن طرح طرازات أوبل جراند لاند الجديدة التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار أوبل جراند لاند

الفئةالسعر
HLمليون و450 ألف
TLمليون و600 ألف

الأبعاد الخارجية

الطول4477 مم  
العرض2098 مم
الارتفاع1609 مم  
سعة الشنطة الخلفية1653 لتر

وتزود «جراند لاند» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.6 ثانية.

ويوضح البورشور التالتي، المواصفات الكاملة لطرازات «أوبل جراند لاند» الجديدة:

أحمد عوض

أحمد عوض

3:43 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23