«المنصور» تطرح سيارات «أوبل جراند لاند» الجديدة.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن طرح طرازات أوبل جراند لاند الجديدة التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار أوبل جراند لاند

الفئة السعر HL مليون و450 ألف TL مليون و600 ألف

الأبعاد الخارجية

الطول 4477 مم العرض 2098 مم الارتفاع 1609 مم سعة الشنطة الخلفية 1653 لتر

وتزود «جراند لاند» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.6 ثانية.

ويوضح البورشور التالتي، المواصفات الكاملة لطرازات «أوبل جراند لاند» الجديدة: