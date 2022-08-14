«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا».. تعرف على التفاصيل

أقرت شركة “المنصور للسيارات“، الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وMG” في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار طرازات «أوبترا» فئة «H/L» إلى 295.5 ألف جنيه، بدلًا من 270.5 ألف سابقًا.

وينتمي طراز «أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وتقدم السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها « 2 وسادة هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت طرازات «أوبترا» بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائى أمامى وخلفى – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «كمبيوتر بلوحة القيادة – مقابض الأبواب بلون السيارة – جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق – إمكانية التحكم فى مستوى وضعية مقعد السائق – طى المقاعد الخلفية – فرش المقاعد من القماش أو الجلد».

وتحتوي «أوبترا» على نظام ترفيهي مكون من « 4 سماعات صوتية – راديو- CD مدخل USB – مخرج صوت AUX – بلوتوث – إمكانية التحكم فى مستوى الصوت عبر عجلة القيادة – حساسات خلفية – فتحة سقف كهربائية – فرش جلد – عجلة القيادة متعددة الوسائط – زجاج تعتيم خلفى – مرايات جانبية بإشارات جانبية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».