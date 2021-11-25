«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 224.4 إلى 230.9 ألف جنيه

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» بقيمة بلغت 3500 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «أوبترا» فئة «H/L» إلى 224.4 ألفًا، مقارنة بنحو 220.9 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» فئة «T/L» بنحو 230.9 ألف جنيه، بدلًا من 227.4 ألفًا.

ينتمي طراز «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.