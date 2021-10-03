«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا»

لتباع للمستهلك من 344.9 إلى 409.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار طرازات «كابتيفا» الفئة الأولى «LS» إلى 344 ألفًا و 990 جنيهًا، بدلًا من 339 ألفًا و 990 جنيهًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثانية «LT» إلى 369 ألفًا و 990 جنيهًا، مقابل 364 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) إلى 389 ألفًا و 990 جنيهًا، مقارنة بـ384 ألفًا و990 جنيهًا،

وقدرت أسعار طرازات «كابتفيا» الفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) إلى 409 آلاف و990 جنيهًا، بدلًا من 404 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.