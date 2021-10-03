سيــارات

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا»

لتباع للمستهلك من 344.9 إلى 409.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:45 م, الأحد, 3 أكتوبر 21 8:45 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار طرازات «كابتيفا» الفئة الأولى «LS» إلى 344 ألفًا و 990 جنيهًا، بدلًا من 339 ألفًا و 990 جنيهًا سابقًا.

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وصعدت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثانية «LT» إلى 369 ألفًا و 990 جنيهًا، مقابل 364 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) إلى 389 ألفًا و 990 جنيهًا، مقارنة بـ384 ألفًا و990 جنيهًا،

وقدرت أسعار طرازات «كابتفيا» الفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) إلى 409 آلاف و990 جنيهًا، بدلًا من 404 ألفًا و990 جنيهًا.

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ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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