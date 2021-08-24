سيــارات

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه فان N300» بقيمة 7000 جنيه

تقدم الفئة الأولى بسعر 151 ألف جنيه
أحمد عوض 1:05 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 1:05 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيفروليه» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- بزيادة أسعار سيارات «شيفروليه فان N300» بقيمة تتراوح بين 5000 إلى 7000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أغسطس الحالى.

وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار السيارات «الميني فان N300» الفئة الأولى “BASE TITEND GLASS” إلى 151 ألف جنيه، بدلًا من 145 ألفًا و950 جنيهًا سابقًا.

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وصعدت أسعار السيارات الفان «شيفروليه N300» الفئة الكاملة “FO – AC- TITED GLASS” إلى 176 ألفًا و150 جنيهًا، مقارنة بنحو 170 ألفًا و150 جنهًا.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت سيارات «شيفروليه الميني فان N300» على حصة سوقية 48% بإجمالى بيع 2106 مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الفان التى بلغت 4354 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى.

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بقلم أحمد عوض

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