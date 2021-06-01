«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» بقيمة 2000 جنيه

لتباع للمستهلك من 201.5 إلى 223.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «شيفروليه اوبترا» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار طرازات «أوبترا» الفئة الأولى «A/T» إلى 201.5 ألف جنيه، بدلًا من 199.5 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» الفئة الثانية «F/O» إلى 208 آلاف، مقابل 206 ألف.

وصعدت أسعار طرازات «أوبترا» الفئة الثالثة «H/L» إلى 217.4 ألف جنيه، مقارنة بنحو 215.4 ألف.

وقدرت أسعار سيارات أوبترا» الفئة الرابعة «T/L» بقيمة 223.9 ألف جنيه، بدلًا من ـ221.9 ألفًا.

ينتمي طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.