سيــارات

«المنصور» ترفع أسعار سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو بقيمة 2000 جنيه

قدرت شيفروليه الدبابة الفئة الأولى بسعر 286.2 ألف جنيه
المال - خاص 1:42 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 1:42 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الرسمية لـ«المنصور» ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة موديل 2021 الفئة “صندوق – باور” إلى 286.2 ألف جنيه، مقابل 284.2 ألف.

وقفزت أسعار شيفروليه البيك أب الفئة الكاملة «باور+ سنتر+ تكييف» إلى 315.2 ألف جنيه، مقارنة مع 313.2 ألف.

اقرأ أيضا  تبدأ من 210 آلاف جنيه.. أسعار سيارات «سانج يونج تيفولي» المستعملة

وأعلنت الشركة عن تلقيها الحجوزات على سيارات شيفروليه”الدبابة” موديل 2021، عبر دفع العميل مقدم يصل إلى 200 ألف جنيه، على أن يتم التسيلم خلال مدة زمنية تصل إلى 90 يومًا.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات بمختلف أنواعها، بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت 79% بعد تمكنها من تسويق 14 ألفًا و954 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

اقرأ أيضا  تبدأ من 135 ألف جنيه.. أسعار سيارات سوزوكي سياز المستعملة

وتستحوذ «شيفروليه الدبابة» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات «البيك أب» بنسبة بلغت 80% بإجمالى بيع 10 آلاف و753 وحدة خلال تلك الفترة.

شيفروليه الدبابة

أسعار شيفروليه الجامبو

قررت شركة “المنصور للسيارات” زيادة أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ووفقًا للأسعار المعلنة عن «المنصور»، قدرت سيارات شيفروليه «الجامبو NPR» حمولة 4 أطنان- فئة شاسية قصير- بنحو 380.2 ألف جنيه، وسعرت فئات شاسيه الطويل- بقيمة 383.2 ألف جنيه.

اقرأ أيضا  مصر تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة باستيراد سيارة مستثناة من شرط العمر (مستند)

وحددت أسعار شاحنات «الجامبو NKR» حمولة 2.5 طن- الفئة الأولى- بقيمة 363.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية- بسعر 306.2 ألف جنيه.

وبلغت أسعار شاحنات «الجامبو NQR» -حمولة 5 أطنان- بقيمة 436.1 ألف جنيه.

وهيمنت «شيفروليه الجامبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة بمختلف فئاتها بنسبة بلغت 93% مسجلة بيع 3677 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

شيفروليه الجامبو

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات فيات تيبو موديل 2021 (صور)

المال - خاص 1:18 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

تبدأ من 200 ألف جنيه.. أسعار سيارات كيا سيد المستعملة

المال - خاص 11:55 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

أحدث أسعار الميكروباص في مصر خلال سبتمبر

المال - خاص 7:20 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

بعد الزيادات الأخيرة.. أحدث أسعار السيارات البيك أب في مصر خلال أغسطس

المال - خاص 6:24 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

تبدأ من 135 ألف جنيه.. أسعار سيارات سوزوكي سياز المستعملة

المال - خاص 1:38 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 (صور)

المال - خاص 2:51 م, السبت, 19 سبتمبر 20