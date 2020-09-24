«المنصور» ترفع أسعار سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو بقيمة 2000 جنيه

أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارات شيفروليه الدبابة والجامبو بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الرسمية لـ«المنصور» ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة موديل 2021 الفئة “صندوق – باور” إلى 286.2 ألف جنيه، مقابل 284.2 ألف.

وقفزت أسعار شيفروليه البيك أب الفئة الكاملة «باور+ سنتر+ تكييف» إلى 315.2 ألف جنيه، مقارنة مع 313.2 ألف.

وأعلنت الشركة عن تلقيها الحجوزات على سيارات شيفروليه”الدبابة” موديل 2021، عبر دفع العميل مقدم يصل إلى 200 ألف جنيه، على أن يتم التسيلم خلال مدة زمنية تصل إلى 90 يومًا.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات بمختلف أنواعها، بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت 79% بعد تمكنها من تسويق 14 ألفًا و954 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وتستحوذ «شيفروليه الدبابة» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات «البيك أب» بنسبة بلغت 80% بإجمالى بيع 10 آلاف و753 وحدة خلال تلك الفترة.

أسعار شيفروليه الجامبو

قررت شركة “المنصور للسيارات” زيادة أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ووفقًا للأسعار المعلنة عن «المنصور»، قدرت سيارات شيفروليه «الجامبو NPR» حمولة 4 أطنان- فئة شاسية قصير- بنحو 380.2 ألف جنيه، وسعرت فئات شاسيه الطويل- بقيمة 383.2 ألف جنيه.

وحددت أسعار شاحنات «الجامبو NKR» حمولة 2.5 طن- الفئة الأولى- بقيمة 363.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية- بسعر 306.2 ألف جنيه.

وبلغت أسعار شاحنات «الجامبو NQR» -حمولة 5 أطنان- بقيمة 436.1 ألف جنيه.

وهيمنت «شيفروليه الجامبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة بمختلف فئاتها بنسبة بلغت 93% مسجلة بيع 3677 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.