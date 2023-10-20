«المنصور» ترفع أسعار سيارات «إم جي RX5» بلس بنحو 70 ألف جنيه

ارتفعت أسعار سيارات «إم جي RX5 بلس» بقيمة تصل إلى 70 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة، اليوم، عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «MG».

أسعار إم جي RX5 بلس

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort مليون و200 ألف مليون و270 ألف Luxury مليون و250 ألف مليون و320 ألف

وتنتمي «إم جي RX5 بلس» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعتة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ودعمت «إم جي RX5» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية EPB مساعد الفرامل BA – محدد ومثبت سرعة – مساعد ركن – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وتقدم السيارة بباقة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة المهام».

وتحتوى «MG RX5» بلس على مجموعة من المواصفات والكماليات في الشكل الخارجي السيارة، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وجنوط 18 بوصة للفئة الأعلى، وغيرها».