«المنصور» ترفع أسعار سيارات «إم جي HS» .. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار طرازات «إم جي HS» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

قفزت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الأولى «Baseline» إلى 529 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 504 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار سيارات «إم جي HS» الفئة الثانية «Luxury» إلى 534 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 509 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الثالثة «LFC Edition» إلى 539 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 514 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.