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«المنصور» ترفع أسعار سيارات «إم جي 5» بنحو 4000 جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 241.9 ألف جنيه
أحمد عوض 9:07 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 9:07 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «إم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين -منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «إم جي 5» بقيمة بلغت 4000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن “MG”، صعدت أسعار سيارات «إم جي 5» الفئة الأولى «STANDARD» إلى 241 ألفا و990 جنيها، مقارنة بنحو 237 ألفًا و990 جنيهًا.

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وارتفعت أسعار سيارات “MG5” الفئة الثانية «Comfort» إلي 261 ألفا و990 جنيها، مقابل 257 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار طرازات “MG5” الفئة الثالثة «Luxury» بنحو 281 ألفا و990 جنيها بدلا من 277 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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