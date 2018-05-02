المنصور ترفع أسعار سيارات أوبل وشيفروليه

أحمد عوضأرسلت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، القوائم السعرية لشبكة موزعيها منذ قليل، عن مايو الحالى. **أسعار شيفروليهصعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة "F/O" إلي 218 ألف بدلا من 217.9 جنيه بدلاً من 216.9 ألف، وارتفعت أسعار "أوبترا" فئة "H/L" إلي 230 ألف مقابل 229 ألف.وقدرت أ

أحمد عوض

أرسلت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، القوائم السعرية لشبكة موزعيها منذ قليل، عن مايو الحالى.

**أسعار شيفروليه

صعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة “F/O” إلي 218 ألف بدلا من 217.9 جنيه بدلاً من 216.9 ألف، وارتفعت أسعار “أوبترا” فئة “H/L” إلي 230 ألف مقابل 229 ألف.

وقدرت أسعار شيفروليه أفيو فئة “Base” بـ 191.8 ألف، ووصلت أسعار “أفيو” فئة “F/O” إلى 206 آلاف مقارنة بـ 203.5 ألف 162.9 ألف بدلاً من 159.9 ألفا.

واستقرت أسعار شيفروليه كروز فئة “Base” عند مستوى 314 ألفا، وبقيمة 339 ألفا لفئة “H/L” خلال مايو الحالي.

وأقرت “المنصور للسيارات” زيادة بأسعار سيارات الفان شيفروليه “N300” – لتصل أسعار الفئة اﻷولى “باور” إلى 171 ألفا و250 جنيها مقابل 167 ألفا و250 جنيها، ووصلت أسعار الفئة الثانية” تكييف وبارو” إلى 174 ألفا و300 جنيه بدلا من 170 ألفا و300 جنيه.

وارتفعت أسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 181 الفا و100 جنيه مقارنة بـ 179 ألفا و100 جنيه، وبلغت أسعار الفئة اﻷعلى نحو 182 ألفا و150 جنيها مقابل 180 ألفا و150 جنيها.

وسجلت أسعار سيارات أسعار الجامبو حمولة 2.5 طن نحو 311.2 ألف جنيه للفئة أحادية الإطارات مقابل 306.2 ألف سابقًا، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 328.4 ألف مقابل 323.4 ألف.

وارتفعت أسعار الشاحنة حمولة 4 طن إلى 359 ألفا و750 جنيها مقابل 354 ألفا و750 جنيها مقارنة بـ 349.7 ألف،كما صعدت أسعار الشاحنة حمولة 4.5 طن إلى 399.3 ألف بدلا من 384.3 ألف، وقدرت الفئة الثانية منها بسعر 406.9 ألف مقابل 396.6 ألف، ووصلت الشاحنة حمولة 5 طن (الفئة الكاملة) إلى 405.6 ألف مقابل 400.6 ألف سابقًا.

** أسعار أوبل

استقرت أسعار سيارات أوبل “استرا” فئة “A/T H/L” إلى 342 ألفا و990 جنيها مقارنة بـ 339 ألفا و990 جنيها، ووصلت أسعار “استرا” فئة “A/T T/L” إلي 384 ألفا و990 جنيها بدلاً من 379 ألفا و990 جنيها.

وارتفعت أسعار أوبل “انسيجنيا” فئة “A/T Elegance” إلى 538 ألفا مقابل 529 ألفا و990 جنيه، وسجلت أسعار “انسيجنيا” فئة “A/T H/L” نحو 587 ألفا بدلا من 579 ألفا و990 جنيها، وبقيمة 669 ألف مقارنة بـ 659 ألفا و990 جنيها لفئة “A/T T/L”.

وسجلت أسعار سيارات أوبل “كورسا” فئة “A/T FL B” نحو 329.9 ألف جنيه مقابل 319 ألفا و990 جنيها، كما صعدت أسعار سيارات “كاسكادا” فئة “A/T CC” إلي 679 ألفا و900 جنيها مقارنة بـ 669 ألفا و990 جنيها.