«المنصور» ترفع أسعار سيارات «أوبل كورسا» بقيمة 15 ألف جنيه خلال أغسطس

أرسلت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة، التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات أوبل كورسا بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عت «أوبل»، ارتفعت أسعار طرازات «كورسا» الفئة الأولى «Elegance» إلى 435 ألف جنيه، مقابل 420 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات أوبل كورسا الفئة الثانية «Topline» إلى 455 ألف جنيه، بدلًا من 440 ألفًا.

ينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت طرازات أوبل كورسا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الالكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

دعمت بمجموعة من المواصفات والتجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد السرعة،و مصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

تقدم سيارات أوبل كورسا ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».